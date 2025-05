La denuncia: "Campetto di via Camillo Sorgente in condizioni pietose" La nota di Forza Italia all'indirizzo dell'amministrazione

"Il campetto di calcio di quartiere situato in via Camillo Sorgente versa in condizioni di indecenza". A dirlo Roberto Celano e Annalisa Parente, di Forza Italia Salerno.

"Si tratta di un’area dove bambini e ragazzi potrebbero liberamente giocare e praticare attività sportiva se non fosse per lo stato di assoluto abbandono in cui versa l’impianto, inaugurato con la solita enfasi dall’Amministrazione una decina di anni fa evidentemente solo per gettare fumo negli occhi in prossimità delle elezioni amministrative - è la disamina -. L’amministrazione proceda immediatamente a ripulire il campetto dai rifiuti ed a renderlo nuovamente agibile per restituirlo ai ragazzi del quartiere da troppi anni privati dell’unico impianto fruibile in zona. Sarebbe opportuno che ci si attivi subito procedendo con i lavori di risistemazione dell’impianto in contemporanea con i lavori in corso alla scuola “Nicola Abbagnano”, cosichè la riapertura della stessa consentirebbe immediatamente la fruizione del campetto anche attraverso il cancello oggi interdetto per i lavori".