Lex Day: i giovani in campo con una nuova legge regionale Volpe: «Straordinario vedere come i giovani riescano a trasformare idee in azioni concrete»

a cura di

Redazione Province

giovedì 8 maggio 2025 alle 12:46



Domani a Giffoni la presentazione del testo scritto dagli studenti coinvolti nel progetto Lex Start promosso dal consigliere regionale