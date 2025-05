La chiesa di Salerno festeggia l'elezione di Papa Leone XIV: affabile e gioioso L'arcivescovo Bellandi ha conosciuto il cardinale Prevost a Montoro, per il Giubileo Nicoliano

"L'elezione in tempi brevissimi di Papa Leone XIV ha mostrato in modo commovente l'unità della Chiesa e ancora una volta il fatto che Dio ci sorprende sempre, andando oltre i nostri calcoli o pensieri. Un uomo di profonda fede, una persona di grande umanità e semplicità, capace di stare in mezzo alla gente più povera e semplice e al tempo stesso al cuore dell'istituzione ecclesiale, quale Prefetto dei Vescovi". Così l'arcivescovo dell'Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, ha commentato l'elezione del nuovo Papa.

"Abbiamo avuto la gioia di incontrarlo e conoscerlo a settembre, quando è stato invitato dal Parroco di Piano di Montoro per il Giubileo Nicoliano e in quella occasione ha mostrato tutta la sua affabilità e gioiosa umanità. Siamo molto contenti di questa nomina e preghiamo la Madonna di Pompei per lui e per il grande e difficile Ministero che da oggi inizia", le parole della guida della chiesa salernitana.