Lex Start, presentate sei leggi immaginate dai giovani per la democrazia diretta Ambiente, volontariato, supporto psicologico, informazione e formazione: ecco tutte le proposte

Lex Day, un’esperienza di democrazia concreta, partecipazione vera e costruzione condivisa del futuro: si è svolta oggi, nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana, la giornata conclusiva di Lex Start, il progetto promosso dal consigliere regionale Andrea Volpe che ha visto protagonisti oltre 200 giovani dai 16 ai 34 anni nella scrittura di sei proposte di legge, ora pronte ad affrontare l’iter legislativo in Consiglio.

Le proposte toccano temi vitali per il presente e il futuro di questi ragazzi e della loro regione: tutela ambientale, trasporti scolastici, sport nei piccoli comuni, promozione del volontariato giovanile e valorizzazione delle attività culturali nei borghi. Ogni proposta nasce da un lavoro collettivo, portato avanti con passione, competenza e desiderio di incidere realmente sulla società.

Alle ore 10 si è aperta la registrazione dei partecipanti. Poco dopo, la platea della Multimedia Valley si è riempita: più di duecento giovani, in rappresentanza dell’intero territorio regionale, hanno preso posto sulle iconiche poltrone blu per ascoltare gli interventi istituzionali.

Una mattinata intensa, tra istituzioni e visione. Ad aprire i lavori, il consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, Francesco Lazzaro Toro, e il rappresentante di ANCI Campania Francesco Morra, che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e nuove generazioni. Hanno portato il loro contributo anche i dirigenti scolastici Ida Lenza (Liceo Classico Tasso di Salerno), Corrado Limongi (I.I.S. Da Vinci di Sapri), presenti con una rappresentanza delle loro scuole, e il docente universitario Giuseppe Di Genio, esperto di diritto costituzionale.

Poi è toccato ad Andrea Volpe, consigliere regionale e promotore dell’iniziativa: «Queste proposte non sono esercizi teorici, ma risposte concrete a bisogni reali. Oggi iniziano il loro cammino in Consiglio: non c’è futuro senza protagonismo giovanile». La parola è passata poi all’Assessore Regionale Mario Morcone, che ha definito l’esperienza «Lex Day, una bella iniziativa che rende protagonisti i giovani della Campania del processo democratico. Educare alla partecipazione vuol dire proprio questo: dare spazio, ascolto e strumenti a chi ha il coraggio di immaginare il futuro. È così che si costruisce una legalità viva». Sul finale anche il Sindaco di Giffoni Antonio Giuliano: «Giffoni è da sempre casa di idee e sogni. Oggi qui si costruisce anche la legge, quella che nasce dal basso e guarda lontano».

Tavoli tematici e scrittura legislativa: i giovani protagonisti. Alle 12, via ai cinque tavoli tematici coordinati da esperti e rappresentanti istituzionali: Turismo, Spettacolo e Cultura, con Iacopo Gubitosi, direttore del Giffoni Film Festival; Trasporti e Infrastrutture; Politiche Giovanili e Sport, con la prof.ssa Stefania Leone (Unisa); Ambiente e Agricoltura, con Angelo Petolicchio (Coldiretti); Politiche Sociali, con Giulio Escalona, psicologo sociale del Consorzio La Rada.

Dibattiti, confronto serrato e sintesi normativa: nel pomeriggio, la consegna ufficiale delle sei proposte al Consigliere Andrea Volpe, tra l’applauso generale.

«Oggi non abbiamo semplicemente presentato delle proposte di legge: abbiamo dimostrato che i giovani non sono spettatori ma protagonisti del cambiamento. Hanno studiato, si sono confrontati, hanno scritto con metodo e passione. Hanno scelto di esserci, con intelligenza e coraggio. Ora tocca a noi accogliere questo patrimonio e portarlo avanti con responsabilità. Vedere questi ragazzi così preparati, appassionati, determinati è la conferma che la politica può tornare ad essere un motore di speranza. Non esiste futuro senza immaginazione», ha detto il consigliere e promotore Andrea Volpe.

Ecco le proposte, alcune delle quali saranno presentate come leggi vere e proprie, in altri saranno spunti, mozioni o atti di integrazione a leggi già esistenti. Tutte troveranno voce.

Psicologo Subito Un intervento innovativo e coraggioso, che pone al centro il benessere psichico di ragazzi e ragazze, spesso trascurato o stigmatizzato. La legge prevede sportelli di ascolto nelle scuole, campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione per docenti e famiglie, e soprattutto l’attivazione di reti territoriali in grado di offrire supporto psicologico tempestivo e accessibile. L’obiettivo è prevenire disagio, solitudine, depressione, dipendenze, disturbi alimentari e altre fragilità in crescita esponenziale.

In viaggio tra i borghi – La Campania che si muove insieme I piccoli borghi della Campania rischiano di svuotarsi. Isolati, con pochi servizi e collegamenti scarsi, perdono residenti e opportunità. Questa proposta di legge punta a ribaltare la situazione, creando nuovi collegamenti, incentivando la mobilità sostenibile e valorizzando i borghi come mete turistiche autentiche. Un viaggio concreto verso coesione sociale, economia verde e turismo lento.

Informare e Coinvolgere: la Regione Campania a misura di Giovani La legge mira a rendere l’informazione istituzionale più accessibile, interessante e comprensibile per i giovani, attraverso la divulgazione multimediale. La proposta si fonda su un percorso formativo nelle scuole superiori della Campania, che aiuti i ragazzi a trasformare le notizie istituzionali in contenuti digitali coinvolgenti: articoli, podcast, video, post social. Un modo per informarsi e, allo stesso tempo, imparare competenze chiave per il futuro lavorativo.

Rilibro Promuovere il riutilizzo dei libri, facendo comprendere ai giovani l’importanza della sostenibilità e della responsabilità sociale. Questo approccio educativo può influenzare positivamente il loro comportamento futuro. La legge può alleviare il peso finanziario sulle famiglie, consentendo loro di investire in altre aree importanti, come l’istruzione e lo sviluppo personale dei figli. L’idea è di creare una rete di scambio di libri favorisce interazioni tra famiglie, scuole e associazioni, contribuendo a costruire un senso di comunità e solidarietà.

Promozione del Volontariato Giovanile e dell’Impegno Civico Negli ultimi anni si è registrata una crescente disaffezione da parte dei giovani verso il volontariato e l’impegno civico, con un conseguente calo della partecipazione alle attività collettive e comunitarie. Questa tendenza comporta un impoverimento del tessuto sociale e una minore coesione tra le generazioni. In ambito europeo, le politiche attuali incoraggiano la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile come strumenti di inclusione e sviluppo. È quindi necessario intervenire per incentivare il coinvolgimento dei giovani nella vita delle comunità locali.

Poldo La proposta di legge mira a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di tutti gli studenti, di qualsiasi scuola o università, potenziando i tirocini formativi con più ore e una retribuzione adeguata, così da consentire un immediato avvio professionale dopo il diploma o la laurea.