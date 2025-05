Ecstra entra nelle DMO del Salernitano: nuova sinergia per il turismo diffuso La rete dell’extralberghiero cresce nel Cilento e nella città capoluogo

Un passo deciso verso un sistema turistico più inclusivo e territoriale: l’Associazione Ecstra ha ufficialmente aderito alle due DMO Cilento Autentico e Salerno Destination, entrambe promosse da Fenailp Turismo. Un ingresso che rafforza la voce dell’ospitalità extra-alberghiera nel panorama turistico della provincia di Salerno, integrando circa 1.000 posti letto al patrimonio ricettivo già rappresentato dalle organizzazioni partner.

Ecstra, da anni in prima linea nella promozione delle strutture non alberghiere, rappresenta oggi un vero e proprio motore per la crescita turistica sostenibile del territorio. Il suo ingresso nelle due DMO non è solo un’adesione formale: è la conferma di un cambio di passo verso un turismo esperienziale, autentico e capace di rigenerare i luoghi, soprattutto nelle aree interne e costiere ad alta vocazione.

Maria De Vita, presidente di Ecstra, sottolinea il valore della rete: «Abbiamo scelto queste DMO perché crediamo in un modello di turismo partecipato, dove gli operatori extra-alberghieri non siano comparse, ma attori protagonisti. La nostra adesione punta a migliorare l’accoglienza, stimolare la destagionalizzazione e avviare progetti concreti di innovazione, formazione e promozione».

Un entusiasmo condiviso dalle DMO coinvolte. Davide Di Stefano, presidente di Salerno Destination, parla di un traguardo strategico: «L’ingresso di Ecstra consolida un’offerta ricettiva sempre più articolata e attrattiva. Il turismo extra-alberghiero rappresenta un asset chiave per intercettare nuovi segmenti di domanda e valorizzare i quartieri della città».

Sulla stessa linea, Marco Sansiviero, presidente della DMO Cilento Autentico e di Fenailp Turismo: «Ecstra arricchisce il nostro ecosistema cooperativo. Le DMO non sono semplici strumenti, ma spazi di visione condivisa. Insieme possiamo affrontare le grandi sfide del settore: promozione integrata, digitalizzazione, accesso ai fondi europei, lotta all’abusivismo. La forza della rete è la chiave del nostro successo».

Con questa doppia adesione, Ecstra rafforza il suo ruolo istituzionale, contribuendo attivamente alla costruzione di una destinazione più inclusiva, competitiva e sostenibile. Il turismo salernitano guarda al futuro, con solide radici nella collaborazione e nella qualità dell’ospitalità diffusa.