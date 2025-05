Salerno: bonifica in piazza Cavour, sul Lungomare Loffredo: "“Era un atto dovuto e doveroso per il rispetto del decoro della città"

È stata effettuata questa mattina nell’area di Piazza Cavour sul lungomare di Salerno, un’operazione di bonifica dell’area di cantiere che resta nella disponibilità dell’autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni in merito al contenzioso in atto.

Le parole dell'assessore Loffredo

“Era un atto dovuto e doveroso per il rispetto del decoro della città- ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo - ringraziamo gli operatori di Salerno Pulita, la polizia urbana ed il dirigente del settore Mobilità ed i tecnici tutti che hanno effettuato l’operazione e speriamo presto che nel rispetto del lavoro dell’Autorità giudiziaria, si possa riqualificare definitivamente l’intera area e restituirla alla città”.