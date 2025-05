Fonderie Pisano, Sinistra Italiana: "Ora si chiuda l’impianto" "Si garantisca la delocalizzazione"

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, conferma quanto da anni denuncia il comitato “Salute e Vita” e ribadisce ciò che Sinistra Italiana ha sempre sostenuto con coerenza e determinazione: il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini è stato gravemente violato.

La sentenza



La Corte ha stabilito che le autorità italiane non hanno adottato tutte le misure necessarie per proteggere i residenti dall’inquinamento causato dal funzionamento delle Fonderie Pisano, a Salerno, in un’area oggi densamente abitata. Un impianto giudicato «assolutamente incompatibile» con l’urbanizzazione circostante già nel Piano Urbanistico Comunale del 2006, ma che ha continuato ad operare con l’avallo, l’indifferenza o l’omissione delle istituzioni.



Le responsabilità politiche sono evidenti e gravi. Da un lato il Comune di Salerno, che ha consentito lo sviluppo residenziale attorno all’impianto industriale; dall’altro la Regione Campania, che per anni ha finto di non vedere, rilasciando autorizzazioni e chiudendo gli occhi su ripetute violazioni ambientali accertate dagli enti preposti.

L'appello



Sinistra Italiana chiede con forza l’immediata ordinanza di chiusura dell’impianto e ribadisce la necessità di prevedere una delocalizzazione dell’attività produttiva, già proposta dagli avvocati del comitato e del tutto realizzabile nel rispetto della tutela occupazionale.

In questi anni, mentre le istituzioni tacevano, è stato il comitato “Salute e Vita” a condurre, spesso in solitudine, una battaglia civile e legale per difendere il diritto alla salute, alla trasparenza, alla giustizia ambientale. A loro va il nostro sostegno pieno e convinto.

Il tempo dell’ambiguità è finito. Dopo questa sentenza, ogni ulteriore rinvio o compromesso sarebbe un insulto alla sofferenza di centinaia di famiglie e un ulteriore atto di violenza contro il diritto fondamentale alla salute.

Sinistra Italiana sarà al fianco dei cittadini finché giustizia sarà fatta, per la chiusura dell’impianto e per un futuro liberato dall’inquinamento industriale nel cuore della città.