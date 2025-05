Sì dell'Enac: l'aeroporto di Salerno si chiamerà "Costa d'Amalfi e del Cilento" Ferrante: accolta l'istanza mia e del sottosegretario Iannone, così valorizziamo il territorio

"Esprimo grande soddisfazione per la decisione di Enac che, accogliendo l’istanza presentata insieme al Sottosegretario Antonio Iannone, ha approvato la delibera per modificare il nome dell’aeroporto di Salerno, intitolandolo non solo alla Costa d’Amalfi ma anche a quella del Cilento. Un impegno che avevo assunto personalmente e che ho mantenuto per dare il giusto riconoscimento alle istanze locali". Lo rende noto il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, a proposito del cambio di denominazione dell'aeroporto di Salerno.

"Lo scalo, che già registra flussi in costante aumento, risulterà ancora più attrattivo e funzionale a tutto il territorio. È un traguardo importante che, accanto alla costiera amalfitana, consentirà di valorizzare anche la costa cilentana e le aree interne fungendo da volano per lo sviluppo turistico, economico e sociale. Come Mit abbiamo investito con convinzione sul rafforzamento delle capacità logistiche dell’aeroporto e continueremo a lavorare affinché esprima in pieno tutte le sue potenzialità. Ringrazio Enac per la sensibilità dimostrata. Ora, all’esito degli ultimi passaggi formali, lo scalo si chiamerà ufficialmente aeroporto internazionale di Salerno-Pontecagnano ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’ abbracciando così il nostro intero territorio e le sue ambizioni di crescita", le parole dell'esponente del ministero dei Trasporti.