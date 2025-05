Salerno, cestini del lungomare riverniciati con vernice anti-odori e smog Salerno Pulita ha lanciato anche una campagna di comunicazione rivolta ai cittadini

Sono stati riverniciati con una pittura speciale che abbatte gli odori ed è anti smog i primi 50 cestini per la raccolta in strada di piccoli rifiuti che, come annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Salerno, sono stati posizionati sul lungomare di Salerno. I contenitori in ferro sono stati oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria da parte di Salerno Pulita che, contemporaneamente sta portando avanti una campagna di comunicazione per spiegare che i cestini vanno utilizzati in modo corretto. Infatti, il revamping si è reso necessario anche per i danni causati dal cattivo utilizzo dei contenitori stradali, dove spesso gli operatori di Salerno Pulita trovano veri e propri sacchi di rifiuti probabilmente abbandonati da chi non vuole attenersi alle regole della raccolta differenziata.

Con l’aiuto di alcune scuole cittadine, la società che si occupa della raccolta differenziata ha chiesto ai bambini di “adottare i cestini” e realizzare dei video, pubblicati sui social, che attraverso alcune frasi create proprio dagli alunni delle scuole Monterisi, Vicinanza, Smaldone, Barra-Mari, invitano tutti, cittadini e turisti, a farne un uso più civile. “Sono piccolo come gli oggetti che deve mettere qui” hanno per esempio scritto gli alunni della Monterisi, mentre gli studenti dell’Ic Barra Mari invitano a “ fare la differenza!”. La campagna prosegue sui social per tutto il mese di maggio, così come l’operazione di revamping dei cestini.

“L’intervento di manutenzione interesserà tutti i cestini - ha aggiunto Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita- come ribadisco sempre, dopo aver raggiunto il primato in Campania per quantità con il 74% di raccolta differenziata, ora dobbiamo concentrarci sulla qualità e sul senso di civiltà di ognuno di noi”. In contemporanea ai cestini, da questa mattina è partito anche un nuovo intervento di sanificazione dei contenitori per le deiezioni canine che sono trattati con prodotti che abbattono gli odori.

“Dai grandi ai piccoli gesti, Salerno ha intrapreso un percorso che non solo la pone all’attenzione nazionale- ha ribadito l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella- ma ci ha consentito anche di dare ancora un taglio alla Tari, con particolari benefici alle fasce più bisognose della città”.