Corte studentesco a Salerno contro l'arrivo del ministro Valditara "Modello scolastico che piega i saperi agli interessi di mercato"

"Oggi, giovedì 16 maggio, gli studenti e le studentesse di Salerno scenderanno in piazza per contestare la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Due presidi consecutivi: uno alle 9:30 al Liceo Da Procida e un secondo alle 11:00 in piazza Sant'Agostino. Al centro della mobilitazione: il rifiuto dello sfruttamento nei percorsi PCTO, la crescente aziendalizzazione della scuola pubblica e la repressione del dissenso studentesco", lo comunica in una nota Usd Campania.

La protesta

La protesta intende denunciare un modello scolastico che, anziché formare cittadini critici e liberi, piega i saperi agli interessi di mercato e dell’industria bellica. Come afferma Samuele Stanzione, attivista studentesco:

“L’aziendalizzazione della scuola uccide: continuano a morire studenti durante il PCTO in nome di un’idea di formazione come manodopera gratuita. Questa scuola non libera i saperi, li svende alle industrie, spesso anche a quelle militari, per questo non possiamo che opporci alle politiche di Valditara”

“Durante l’organizzazione del presidio” -racconta Domenico Fortunato, studente “le forze dell’ordine hanno provato ad intimidirci con l’obiettivo di reprimere la piazza, dimostrando gli effetti del nuovo decreto sicurezza e il notevole incremento della repressione del dissenso”

La posizione degli studenti è chiara, la scuola è un diritto, non un'azienda. La conoscenza non è in vendita, e intendono comunicare direttamente con il Ministro.

“Abbiamo chiesto di parlare con il ministro per chiedergli di ascoltare le esigenze degli studenti” -termina Giada Giugliano, studentessa-”Per questo motivo gli chiederemo la convocazione del FAST, un organo istituzionale composto dalle organizzazioni studentesche di tutta Italia. Vogliamo fargli presente i dati in continuo aumento sui feriti durante il PCTO. Vogliamo saperi liberi per menti libere. Valditara non sei il benvenuto