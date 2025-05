Palinuro, emanata la nuova ordinanza di sicurezza balneare Ecco le regole da rispettare per la sicurezza in mare

È stata emanata e pubblicata in data odierna la nuova ordinanza di sicurezza Balneare del Circondario Marittimo di Palinuro (Ordinanza n. 20/2025). Il provvedimento, a firma del comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Palinuro, tenente di vascello Samantha Losito, disciplina e regolamenta gli aspetti di sicurezza delle attività balneari connessi alla fruizione delle spiagge e degli specchi acquei lungo la fascia costiera del basso Cilento, compresa tra i comuni di Pisciotta a nord e Sapri a sud.

Il provvedimento, già rinnovato nella scorsa stagione balneare, in linea con le prescrizioni dettate dal comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto sulla scorta delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, definisce in maniera integrata le modalità con cui devono essere assicurate la sicurezza dei bagnanti e la vigilanza sulla navigazione nei settori riservati alla balneazione. Le disposizioni interessano, fra l’altro, la delimitazione delle zone di mare riservate ai bagnanti, la regolamentazione della navigazione nelle aree in prossimità delle stesse e l’organizzazione dei servizi di assistenza e salvataggio.

La Guardia Costiera, sempre disponibile a fornire ogni tipo di informazione agli utenti del mare, richiama l’attenzione sull’importanza di osservare le norme di sicurezza in mare e in spiaggia al fine di trascorrere una serena e sicura stagione estiva nel rispetto degli altri e dell’ambiente.

In caso di situazione di emergenza in mare, pericolo per la navigazione o tutela dell’ambiente, è necessario contattare immediatamente la Guardia Costiera ai seguenti numeri:

1530 numero per l’emergenza in mare (attivo 24 ore su 24)

0974/938383 Sala Operativa Guardia Costiera di Palinuro

0974/932644 Guardia Costiera di Marina di Camerota

0974/986432 – 0974/986175 Guardia Costiera Scario

0973/604001 Guardia Costiera di Sapri

È inoltre possibile contattare la più vicina Autorità Marittima via radio sul canale 16 VHF.