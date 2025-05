Asl Salerno: la Cisl Fp incontra i precari del comparto sanità "E' stato deciso di costituire un coordinamento dei precari per l’intera provincia"

In data odierna, la CISL FP e la FELSA CISL hanno svolto un incontro con numerosi lavoratori precari del comparto sanità, attualmente in servizio presso l’ASL Salerno. I partecipanti, che includono professionisti con contratti a tempo determinato di natura subordinata e contratti flessibili, hanno avuto l’opportunità di discutere le prospettive future del settore.

L'incontro

All’incontro hanno preso parte diverse figure professionali, tra cui fisioterapisti, assistenti sociali, operatori socio-sanitari e personale amministrativo, provenienti da diverse località, da Scafati a Sapri. Alfonso Della Porta, Segretario Provinciale della Cisl Fp Salerno, ha dichiarato: “Durante l’incontro sono state illustrate le prospettive future e l’attuale situazione dei concorsi in atto presso l’ASL, evidenziando l’esigenza di un numero significativo di personale e di diverse figure professionali.” Giusy Petitti, Coordinatrice della Felsa Cisl, ha presentato e discusso il piano del fabbisogno, le modalità di stabilizzazione e le possibilità di proroga dei contratti, in relazione alle procedure concorsuali in corso. Inoltre, su decisione unanime dei dirigenti sindacali e dei lavoratori, è stato deciso di costituire un coordinamento dei precari per l’intera provincia di Salerno. Questo coordinamento, avrà l'obiettivo di garantire dignità e tutela a ogni lavoratore, concludono Della Porta e Petitti.