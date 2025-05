Valditara a Salerno: la scuola un'eccellenza italiana di cui andare fieri "Ho voluto, proprio in Campania, portare 'Scuola futura', l'eccellenza della nostra didattica"

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara si è recato a Salerno per visitare alcune scuole del territorio. Ha iniziato dall'Istituto comprensivo Vicinanza di Salerno guidato dalla dirigente scolastica Sabrina Rega. Il ministro si è fermato lungamente nelle aule per rispondere alle domande e alle curiosità dei piccoli allievi.

Le parole del ministro

"Quando io parlo di scuola costituzionale - ha detto il ministro - parlo proprio di voi. Parlo proprio dei vostri splendidi sorrisi. Dei vostri meravigliosi talenti. Non posso che ringraziare i vostri meravigliosi docenti, i vostri dirigenti scolastici, il personale Ata senza del quale non si potrebbe mai immaginare una scuola capace di accogliervi. I docenti hanno per le mani il lavoro più bello del mondo: quello di formare e di dare un futuro ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze, ai nostri giovani. E allora qui a Salerno, in questa scuola, io voglio ribadire un punto fondamentale. Dobbiamo avere l'orgoglio della scuola italiana. Dobbiamo avere la consapevolezza della bellezza della scuola italiana. Dobbiamo avere la consapevolezza che la scuola italiana è una eccellenza. Giro tanti Paesi, mi confronto con tanti ministri. Vengo a conoscere tante esperienze, ma la passione, l'entusiasmo, la creatività che c'è nelle aule, nelle scuole del nostro Paese non c'è altrove. Ed è per questo che ho voluto, proprio in Campania, portare 'Scuola futura', per far conoscere l'eccellenza della nostra didattica ai cittadini, portarla nelle piazze, nelle strade, far conoscere quanto sia bella la scuola italiana".

"Quello di oggi - ha aggiunto la dirigente scolastica, Sabrina Rega - è stato un momento speciale di condivisione e di festa per l'intera comunità scolastica. È un momento storico per la nostra scuola. Un appuntamento che è simbolo di dialogo e impegno per l'istruzione. E' stata l'occasione per valorizzare il lavoro quotidiano che svolgiamo con i nostri ragazzi."

Il ministro Valditara ha poi parlato anche del nuovo Papa: "Mi fa molto piacere che sia stato scelto un Papa agostiniano. La pace è un valore fondamentale nella nostra Costituzione, però Sant'Agostino diceva una cosa importante: parlava di tranquillitas ordinis, perché la pace non è soltanto l'assenza della guerra, la pace è predisposizione alla benevolenza verso l'altro, al rispetto verso l'altro".

Le risorse per la scuola

Parlando delle risorse per la scuola il ministro Valditara ha aggiunto: "Il Governo sta facendo la sua parte per cambiare radicalmente la scuola, per dare un futuro ai nostri giovani. Abbiamo investito, abbiamo accresciuto nell'ultima legge di bilancio di quasi il 9% le risorse per la scuola italiana, perché al di là di tante chiacchiere questa è la realtà, facilmente confrontabile con i documenti del Parlamento italiano. Più 9% di risorse per la scuola italiana - ha sottolineato Valditara - e abbiamo già previsto risorse per il rinnovo dei prossimi due contratti, e spero che si possa rapidamente concludere il contratto 2022-2024 per poter anticipare le risorse del 2025-2027. Poi dobbiamo trovare altre risorse ancora nella prossima legge di bilancio".