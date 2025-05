Salerno, studenti a scuola di alpinismo: "adottato "un bosco a Giovi Il progetto è stato realizzato dal Club Alpino Italiano

Nell’ambito della rassegna regionale “Alpinismo in Città”, a Salerno si è svolto l’evento denominato “La scuola adotta: dal sentiero al bosco dei 12 apostoli”.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Salermo, è stato realizzato dal CAI scuola (Club Alpino Italiano) della sezione di Salerno insieme all’istituto comprensivo V Circolo Ogliara - rioni collinari. Questa attività ha coinvolto i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Giovi, i quali hanno effettuato un passaggio di testimone per un analogo progetto già realizzato nel 2023 con la riscoperta del percorso naturalistico Brignano - Giovi ad opera del CAI con l’istituto comprensivo Torquato Tasso.

Gli studenti hanno seguito nozioni didattiche di geografia del loro territorio, di topografia ed orientamento, nonché nozioni scientifiche sul clima e l’ambiente. Hanno potuto, inoltre, mettere in pratica quanto appreso effettuando escursioni coordinate dagli istruttori del CAI.

Il progetto si è chiuso con l’evento finale che ha previsto un’escursione sulla collina di Giovi Montena. La cerimonia finale, che ha coinvolto la comunità di Giovi, la parrocchia e la Proloco Colline di Giovi, è stata finalizzata all’adozione del “Bosco dei 12 Apostoli”: un’area della collina dove sono presti 12 castagni secolari per i quali si vorrà avviare l’iter per il riconoscimento regionale di alberature monumentali.