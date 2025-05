In migliaia ad Amalfi per il Palio delle Repubbliche Marinare: vince Genova Folla delle grandi occasioni in Costiera Amalfitana

Per il quarto anno consecutivo l'equipaggio di Genova si aggiudica il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, che quest'anno ha tagliato il traguardo della 70esima edizione.

Il galeone ligure ha preceduto i padroni di casa di Amalfi: terzo posto per Pisa, a seguire Venezia.

"Complimenti all'equipaggio genovese che ha vinto il Palio delle Repubbliche marinare, portando per il quarto anno consecutivo al successo il galeone bianco e congratulazioni anche all'equipaggio delle ragazze che ieri è riuscito ad affermarsi. Un grande duplice successo arrivato al termine di due gare molto accese". Lo hanno detto il presidente della Regione Liguria e l'assessore regionale allo Sport, al termine della competizione remiera che ha visto confrontarsi gli equipaggi di Genova, Venezia, Pisa e Amalfi.

"A nome di tutta la Regione Liguria - dice il presidente - desidero esprimere le mie più vive e sentite congratulazioni all'equipaggio genovese per la straordinaria vittoria conquistata nell'ambito del prestigioso Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Dopo la vittoria dell'equipaggio femminile di ieri, oggi il galeone bianco di Genova ha vinto nettamente, distaccandosi fin da subito. Con questa vittoria in condizioni non proprio favorevoli del mare, Genova si conferma regina del palio remiero. La vittoria - rimarcano il presidente della Regione Liguria e l'assessore regionale allo Sport - è frutto di un grande lavoro da parte di Federazione, Università e Comune di Genova, oltre che di tutto il territorio, impegnati da tempo a far crescere il numero delle società remiere e a infondere la giusta motivazione nella comunità giovanile. Ancora una volta il drago di San Giorgio ha avuto la meglio". "L'importanza del palio - concludono - non risiede solo nell'aspetto sportivo, ma anche in quello storico che rinsalda le antiche identità e crea sempre un grande senso di comunità".

"Quella di oggi ad Amalfi è stata una bellissima giornata per tutti quelli che amano e credono in una celebrazione della storia nazionale, una grande manifestazione che va da nord a sud, che abbraccia l'Italia intera. Congratulazioni all'equipaggio di Genova che ha vinto il Palio e complimenti sinceri a tutti gli altri equipaggi per la splendida dimostrazione". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri.

"I miei complimenti all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano per l'impeccabile organizzazione, alle forze dell'ordine, alla Protezione Civile, al comitato cittadino, a tutte le associazioni coinvolte e ovviamente allo staff di Regata di Amalfi che si è dimostrato un gruppo davvero fantastico. Quella a cui abbiamo assistito è stata molto più di una regata: è la fede di un popolo, è la festa della gente di Amalfi. L'importanza del palio, infatti, non risiede solo nell'aspetto sportivo, ma anche in quello storico che rinsalda le antiche identità e crea sempre un grande senso di comunità" conclude Vietri