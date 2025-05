Università di Salerno: Salvini, difendere docenti e studenti da cafoni "Tolleranza zero per i maleducati"

"Università di Salerno, il professore chiede silenzio per fare lezione e viene insultato da uno studente... L'ex deputato grillino Luigi Iovino! 'Ma stia zitto', 'Vai a fare lezione e non rompere il ca**o'".

La precisazione

Matteo Salvini riporta su Facebook l'episodio e aggiunge che "serve rispetto". "Solidarieta' al docente, insultato solo per aver chiesto rispetto e silenzio. E solidarieta' anche al 99% degli studenti, che a differenza del cafone vorrebbero studiare tranquilli", aggiunge il vicepremier e leader della Lega chiedendo "tolleranza zero per i maleducati".