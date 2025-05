M5S, Villani, Unisa: "Esprimo la mia solidarietà al professore Avallone" "Iovino non fa parte del Movimento 5 Stelle”

“Come Coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, esprimo a nome dell’intero gruppo la più ferma condanna per il grave episodio avvenuto lunedì 19 maggio all’Università di Salerno, dove il Professor Gennaro Avallone è stato oggetto di un’aggressione verbale all’interno del Campus. - A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Virginia Villani -.

L'appello

L’università è il cuore pulsante della formazione e della crescita culturale del nostro Paese ed è inaccettabile che un luogo, dedicato allo studio e al confronto, venga inquinato da comportamenti arroganti, prepotenti e lesivi della dignità personale. Mi preme ricordare che lo studente in questione ha lasciato Il Movimento 5 Stelle più di tre anni fa quando, a seguito della scissione di Luigi Di Maio, aderì a Insieme per il Futuro.

Come Movimento 5 Stelle, non solo prendiamo fermamente le distanze da tali comportamenti, ma ribadiamo con orgoglio che il nostro Codice Etico vieta in modo tassativo l’utilizzo del turpiloquio, delle intimidazioni e di qualunque atteggiamento contrario all’etica e alla morale pubblica. Siamo fermamente convinti che soprattutto coloro che hanno avuto l’onore di rappresentare i cittadini nelle istituzioni abbiano il dovere di incarnare valori di rispetto, sobrietà e responsabilità. Il Movimento 5 Stelle sarà sempre al fianco di chi combatte l’arroganza con la forza delle idee”.