Truffe agli anziani: campagna di sensibilizzazione a Salerno Il sindaco: "Un vademecum sia cartaceo che digitale che sarà distribuito"

"Abbiamo presentato la campagna di sensibilizzazione per contrastare le truffe agli anziani, "Non farti truffare!”. Il Comune di Salerno – tramite l'Assessorato Politiche Sociali e Giovanili - grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno - Prefettura di Salerno - ufficio territoriale di Governo, ha avviato questa importante iniziativa a tutela dei cittadini più anziani", a dirlo è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

I dettagli

"La campagna - continua il sindaco Napoli - è strutturata attraverso un vademecum sia cartaceo che digitale che verrà distribuito ai diretti interessati; uno spot pubblicitario; incontri formativi che si terranno nei centri anziani e in tutti i luoghi frequentati dagli over 65; uno spettacolo teatrale tematico a cura dell’Associazione Teatro Arbostella.

A tutti, dico di stare attenti e segnalare i casi sospetti al 112. Le forze dell'ordine sono sempre attente e pronte ad intervenire per contrastare questi spiacevoli fenomeni".