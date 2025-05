Abbattimento di alberi in via Cantarella a Salerno: la denuncia di Sammartino "E’ inaccettabile che debbano prevalere asfalto e cemento"

“Prosegue in queste ore, ad opera di operai privati, l’abbattimento indiscriminato di alberi in via Raffaele Cantarella, nell’ampio spazio verde tra gli edifici e la tangenziale”. La denuncia arriva da Ciro Sammartino, coordinatore cittadino di Noi Moderati Salerno, evidenziando che si tratta di “un abbattimento massivo, che non poche conseguenze negative sta arrecando sia all’ambiente che alla fauna presente”.

La denuncia

“Appare desolante lo spettacolo di uno spazio urbano, spogliato improvvisamente della sua cornice di piante e verde, dove viene spezzato il legame con il passato ed ogni rapporto con la natura - ha aggiunto il coordinatore cittadino di Noi Moderati Salerno, da anni residente nel quartiere -. Il Comune di Salerno, consentendo l’abbattimento degli alberi in via Raffaele Cantarella, conferma la sua immagine di città del cemento e nemica del verde.

E’ inaccettabile che, in una città come Salerno, debbano prevalere asfalto e cemento senza, o quasi, verde. Le poche zone ancora verdi vengono distrutte a favore di nuove costruzioni, per gli interessi e gli affari dei “soliti palazzinari”. Ancora una volta l’Amministrazione Comunale dimostra una scarsa sensibilità all’ambiente ed un'incapacità al riconoscimento dei benefici apportati dalla presenza di alberi che costituiscono un capitale naturale, in quanto forniscono i servizi necessari per la sopravvivenza, oltre ad essere motivo di benessere fisico e psicologico degli abitanti”.

E ancora: “Ricordiamo, infatti, che proprio in tale periodo è in atto la nidificazione degli uccelli migratori, tutelata dalla legge n. 157 del 1992, che contiene precise disposizioni in materia di tagli e/o potature, da effettuare in alcuni periodi dell’anno solare”. Nel frattempo, monta la protesta e l’indignazione degli abitanti di via Cantarella, ed è pronta una lettera del coordinatore cittadino da inviare al sindaco e all’assessore competente, in cui verranno evidenziate tutte le problematiche che incontrano i residenti e rendono invivibile il quartiere.

In particolare, l’apertura contemporanea al pubblico dell’Auditorium centro Pastorale San Giuseppe, di una struttura sportiva aperta h24, degli abbattimenti dei plessi ex scuola Gatto, nonché delle nuove costruzioni che in una strada senza uscita provoca non pochi disagi derivanti dall’inevitabile incremento del traffico di mezzi pesanti e non, a tutte le ore del giorno e della notte. Inoltre, risulta impossibile parcheggiare, non essendoci sufficiente posto per tutti i frequentatori della zona.