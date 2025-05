Sodalis: attività estive 2025 all'insegna della solidarietà e del volontariato Un ricco calendario di appuntamenti

Si preannuncia un’estate 2025 all'insegna della solidarietà e della promozione del volontariato grazie all'iniziativa "Abitare i Luoghi", “Campi di Volontari” e “Centri Estivi” coordinata da Sodalis CSV di Salerno. Ben 56 Enti del Terzo settore della provincia di Salerno hanno aderito con entusiasmo ad Abitare i Luoghi, organizzando una vasta gamma di eventi che animeranno ben 29 Comuni del territorio.

Gli appuntamenti

Questo ricco calendario di appuntamenti rappresenta un'importante occasione per la comunità della provincia di Salerno di partecipare attivamente a iniziative di solidarietà, conoscere da vicino il prezioso lavoro svolto dalle associazioni e contribuire a costruire un futuro più inclusivo e attento ai bisogni del prossimo.

18 invece saranno le organizzazioni attive che offriranno opportunità di volontariato e di gioco con i “Campi di Volontariato” e “Centri Estivi”.

I “Campi di Volontariato” offriranno ai partecipanti la possibilità di dedicare il proprio tempo a progetti di utilità sociale, che spaziano dalla tutela ambientale alla riqualificazione di spazi pubblici, dal supporto a persone in difficoltà all'organizzazione di eventi culturali. Sarà un'occasione per mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e contribuire attivamente al benessere della comunità.

Parallelamente, i “Centri Estivi” proporranno un programma diversificato di attività ludiche, sportive, creative e didattiche, pensato per stimolare la curiosità e lo sviluppo armonico dei bambini e dei ragazzi. Questi spazi rappresenteranno un ambiente sicuro e stimolante dove i più giovani potranno divertirsi, fare nuove amicizie e imparare giocando.

"Abitare i Luoghi 2025" si configura, invece, come una vera e propria mappa del volontariato attivo nella provincia, offrendo un ventaglio di opportunità per impegnarsi in diverse cause e scoprire le molteplici forme di solidarietà che animano il territorio: ogni evento sarà un'occasione per "abitare" i luoghi con un nuovo spirito di partecipazione e responsabilità sociale.

Sul sito csvsalerno.it, sarà possibile consultare il calendario dettagliato degli eventi promossi, scoprendo le date, i luoghi e le modalità di partecipazione a ciascuna iniziativa. Un'opportunità unica per la provincia di Salerno di mostrare il suo cuore solidale e la sua vivace rete di volontariato.