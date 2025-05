Trasporti e infrastrutture: Salerno e il futuro della mobilità "Abbiamo volute accendere una riflessione pubblica su un tema importante"

Si è svolta lo scorso 23 maggio, a Palazzo Sant'Agostino, prestigiosa sede della Provincia di Salerno, la tavola rotonda promossa dall’associazione “Politica in Comune” sul tema “Trasporti e infrastrutture - Motori di innovazione per lo sviluppo dei territori”. Un confronto vivo e partecipato che ha visto dialogare istituzioni, esperti e cittadini su uno dei nodi strategici più rilevanti per la crescita sostenibile del Paese.

I dettagli



Ad aprire i lavori è stata Carmela Zuottolo, avvocata e imprenditrice, presidente dell’associazione organizzatrice, che ha sottolineato l’urgenza di un cambio di passo nel modo di affrontare il tema della mobilità:

“Abbiamo voluto accendere una riflessione pubblica su un tema troppo spesso relegato alla sola dimensione tecnica. I trasporti sono la spina dorsale dello sviluppo economico, ma anche sociale, dei nostri territori. È tempo che abbiano una voce chiara e ascoltata. Oggi lo hanno fatto, e noi continueremo a farla sentire”.



L’incontro, moderato dal giornalista Gaetano Amatruda, ha registrato contributi autorevoli, a partire dai saluti istituzionali di Francesco Morra, presidente facente funzioni dell’Anci Campania e in rappresentanza della Provincia di Salerno. A seguire, gli interventi di Andrea Annunziata, commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e Sebastiano Ferrara, direttore della Direzione Digitale e Innovazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che hanno evidenziato il ruolo trasformativo dei porti e della digitalizzazione nella ridefinizione delle reti infrastrutturali.



Presente anche Maurizio Longo, segretario di Unitrasporto, indicato dalla stessa Zuottolo come “una vera eccellenza del settore”, e voce forte del trasporto merci su gomma, un comparto che, come ha ribadito l’organizzatrice, “ha finalmente avuto lo spazio e l’ascolto che merita”.



Le conclusioni sono state affidate a due esponenti del Parlamento e del Governo: Piero De Luca, capogruppo Pd nella Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali, e Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



“Ringrazio tutti i relatori per la qualità dei loro interventi – ha detto ancora la Zuottolo – e in particolare il sottosegretario Ferrante, la cui vicinanza e competenza sono state un valore aggiunto per la riuscita dell’evento. Il Governo ha promesso attenzione e azioni concrete per il territorio salernitano. E noi ci crediamo. Da qui parte una voce nuova, concreta e autentica per lo sviluppo del trasporto in Italia ed in particolare con un focus per i nostri territori”.



L’evento ha rappresentato non solo un momento di confronto, ma anche un punto di partenza per future iniziative orientate a promuovere politiche infrastrutturali inclusive, innovative e realmente al servizio dei territori.