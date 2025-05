Il Parco di Pontecagnano si trasforma con AMET Fest Pontecagnano Faiano, fino al1° giugno: due giorni di cultura e sperimentazione

Un'archeologia che vibra. Il Parco Archeologico di Pontecagnano torna a essere protagonista grazie ad AMET Fest, il festival ideato da Amet Hub con il patrocinio del Comune. L’evento unisce in un’unica esperienza musica elettronica, arti indipendenti e valorizzazione del patrimonio storico. L’apertura ufficiale è prevista per sabato 31 maggio con una visita al Museo Archeologico Nazionale, cui seguiranno dalle 15 attività esperienziali all’interno del parco: tra visite guidate, laboratori di apicoltura urbana ed erboristeria, e uno spazio creativo dedicato a vinili, vintage e letteratura.

La notte delle sonorità internazionali

Dalle 18 all’1.30 il parco si animerà con performance dal vivo e dj set. Il palco notturno, curato anche nel light design dal collettivo Wase Visual, ospiterà artisti emergenti e nomi affermati: Asakaira, Larry Masmero, Logout Soundsystem, Daniel Monaco e Dirty Channels. Ogni set esplorerà i confini della house, disco e synthwave, creando un ponte tra passato e futuro sonoro.

La domenica dell'incontro

Il primo giugno, la seconda giornata del festival sarà dedicata alla socialità e alla condivisione. A partire dalle 12.30 mercatini e laboratori torneranno a ravvivare il parco, accompagnati da un open decks accessibile a chiunque voglia proporre la propria selezione in vinile. La serata vedrà susseguirsi performance di Ciao DJs, Tony Scorpioni, Domgreek, Thanksmate e Kleo, in una chiusura in grande stile tra disco, italo e sonorità ipnotiche internazionali.

Un progetto culturale accessibile

L’assessora alla Cultura Roberta D’Amico sottolinea come AMET Fest rappresenti un modello virtuoso di uso dinamico del patrimonio archeologico, capace di attrarre giovani e creare nuove connessioni. Il sindaco Giuseppe Lanzara ribadisce l’ambizione del Comune di fare di Pontecagnano un polo culturale del salernitano, accogliente e innovativo.

Informazioni pratiche

I biglietti sono disponibili su TicketOne: 30 euro per il pass completo (due giorni) e 20 euro per la singola giornata.