Salerno, Pessolano: "Via Sichelgaita versa in condizioni di totale degrado" Il consigliere denuncia la presenza di rifiuti e sversamenti nel vallone del Cernicchiara

"Via Principessa Sichelgaita, una delle porte di accesso al centro storico della città per chi giunge a Salerno dall'autostrada A2 del Mediterraneo, versa in condizioni di degrado inaccettabili: l'amministrazione ha il dovere di correre ai ripari e restituire dignità alla zona". Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre, Donato Pessolano denuncia le condizioni di trascuratezza in cui versa la nota strada della zona collinare della città insieme alle aree immediatamente circostanti.

"La problematica principale che riguarda la strada è l'abbandono indiscriminato di rifiuti, specie nella prima parte dell'arteria, meno frequentata e scarsamente illuminata nelle ore notturne. Come segnalato da alcuni residenti della zona, infatti, in molti lasciano spazzatura non differenziata ai lati della strada o negli spazi antistanti gli ingressi degli edifici. Inoltre - altra problematica di gravità ancora maggiore - non manca chi approfitta della scarsa frequentazione della zona per gettare indiscriminatamente rifiuti nel sottostante vallone del Cernicchiara, con inevitabili gravi conseguenze per l'ambiente e la sicurezza stessa della zona circostante il torrente, la cui portata cresce in occasione delle precipitazioni autunnali. L'amministrazione spesso sbandiera i successi legati all'avanzamento dei lavori di Porta Ovest - ancora non conclusi. Ma dimentica che, a pochi metri da quello che sarà l'ingresso delle future gallerie di collegamento tra svincolo autostradale e Porto Commerciale, si possa assistere a scene decisamente indegne per una città che vuole dirsi europea".

"È urgente dare una svolta - conclude Pessolano - non si può consentire che alcune zone della città versino in questo stato. Serve senz'altro una pulizia migliore e più costante, ma anche maggiore frequenza nei controlli da parte della Polizia Municipale. Per scongiurare l'abbandono di ulteriori rifiuti ingombranti nel fossato sottostante la strada, che va comunque ripulito al più presto, anche in un'ottica di prevenzione del rischio idrogeologico il Comune attivi anche in questa zona le telecamere di videosorveglianza. Solo puntando su un rafforzamento della sicurezza si potrà garantire a tutti i salernitani una qualità di vita realmente migliore, evitando che possano esserci distinzioni tra salernitani di serie A e di serie B a seconda dei quartieri in cui vivono".