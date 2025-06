Consiglio comunale, Dante Santoro: "Class Action per la Salernitana" "Si ringrazi il governo se il Comune è in vita"

Il Consigliere Comunale Dante Santoro esordisce in Consiglio Comunale proponendo al Sindaco, al Consiglio Comunale ed alla Giunta di costituirsi legalmente in una Class Action per tutelare gli interessi di Salerno e dei salernitani che vedrebbero un danno arrecato da scelte che penalizzino la Salernitana.

I dettagli

Poi il Focus sul Bilancio ed i progetti finanziati dal Governo Nazionale che il Consigliere Comunale Dante Santoro passa in rassegna:

«Tra Fondi Salva Città, Pnrr e Fondi di Sviluppo e Coesione, il Comune di Salerno si tiene in vita grazie al governo. E nonostante questo e nonostante i 10 milioni di euro per la casse comunali, le finanze di Palazzo di Città restano precarie, con seri dubbi verso il futuro.

Ciò in considerazione che attualmente il Comune di Salerno, purtroppo, non riesce a far nulla con le proprie forze e questo è palese per quanto riguarda la manutenzione e la cura del territorio nel mentre c’è già un corposo indebitamento per i prossimi anni». Così il consigliere comunale della Lega, Dante Santoro. «Dai Fondi di Sviluppo e Coesione, dopo la ‘sceneggiata’ del presidente pro tempore della Regione Campania, con tanto di marcia su Roma, arriverà un fiume di soldi che consentirà anche l’acquisto dell’ex Tribunale.

E su quest’ultimo argomento, attendiamo e auspichiamo, anzi pretendiamo, che ci sia un completo coinvolgimento degli attori protagonisti della vicenda, senza colpi di mano o di testa», prosegue Santoro. «Invece di osteggiare il governo di centrodestra, dobbiamo ringraziarlo se attualmente non siamo in pre dissesto, con tutto ciò che ne consegue per una città capoluogo».