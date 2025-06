Asl Salerno: dieta mediterranea e strutture di prossimità, l'iniziativa Vinto il finanziamento per il programma innovativo tra sana alimentazione e stile di vita salutare

Asl Salerno: dieta mediterranea e strutture di prossimità. L’Asl Salerno vince il finanziamento per il programma innovativo tra sana alimentazione e stile di vita salutare. A valle della valutazione delle proposte da parte della Regione Campania, l’Asl Salerno è risultata vincitrice per il finanziamento di 856mila euro sulla proposta programmatica "Sano e mediterraneo - la dieta mediterranea come stile di vita per il futuro".

L'iniziativa



La proposta presentata dall'Azienda Sanitaria, con il supporto del partner Living Lab MDnet, si è classificata tra quelle interamente finanziate nell'ambito dell'Avviso pubblico regionale “Promozione di uno stile di vita salutare e di una sana alimentazione". Il progetto infatti è uno dei tre progetti finanziabili in Campania su 9 domande pervenute.

L’intento, nato dalla partnership per l’innovazione organizzativa e la promozione dei corretti stili di vita, prevede di realizzare una serie di iniziative educative, informative e di sensibilizzazione finalizzate a promuovere uno stile di vita salutare tra bambini e adolescenti, con un focus principalmente rivolto alla dieta mediterranea e l’attività fisica.



Le varie attività, da realizzarsi in tre anni, consistono nell’organizzazione di attività promozionali sulla sana alimentazione e sullo stile di vita sano che si aggiungono a quelle che annualmente la ASL Salerno programma, e si concentrano sulla diffusione di buone pratiche alimentari e sul coinvolgimento della comunità scolastica, con una attenzione particolare ai contesti più marginalizzati del Cilento interno e del Vallo di Diano, territori già oggetto della sperimentazione gestionale delle Botteghe della Comunità dell’Asl Salerno.

Le principali attività previste nel progetto finanziato sono:

• Campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nelle comunità locali

• Laboratori interattivi di educazione alimentare nelle scuole

• Incontri informativi per le famiglie

• Corsi di formazione per docenti e educatori incentrati sulla promozione di stili di vita sani

• Attività motorie strutturate nelle scuole.