Salerno, successo per l'iniziativa di Galahad a Matierno "Piantati” i semi di speranza e pace dei ragazzi del Centro per la Legalità

Emozioni e applausi, stamattina, 4 giugno 2025, a Matierno, in occasione della presentazione dei nuovi murales realizzati dai ragazzi del Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, nell'ambito dei laboratori patrocinati dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato da Paola De Roberto ed in collaborazione con l'I.C. Calcedonia- San Tommaso d'Aquino e la Parrocchia SS Felice e Giovanni Battista in Pastorano.

I dettagli

In via Luciani Francesco Saverio, per iniziare, è stato illustrato il murales sul diritto al gioco negato ai bambini nei Paesi di guerra, con il richiamo all’articolo 31 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia. A benedire l’opera firmata dai piccoli del quartiere guidati dal writer McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro, il parroco, Don Marco Raimondo: “Qualcuno è rimasto sorpreso, quasi scandalizzato, che il murales sia stato realizzato proprio sul muro di una chiesa. Io invece mi scandalizzo per la guerra in atto e per l’indifferenza di fronte alle scene di dolore e sofferenza di tanti innocenti”, ha aggiunto.

Presso la scuola dell'Infanzia di Matierno dell'I.C. Calcedonia San Tommaso d'Aquino, poi, è stato possibile ammirare il secondo murales cui hanno dato vita gli stessi utenti del Centro per la Legalità guidati dalla writer Chiara Maddalena per ricordare come ogni sogno sia “un seme che può crescere con le nostre mani".

“Ringrazio di cuore questo patto di comunità tra il mondo della Scuola, la Chiesa, l’associazione, i genitori. Oggi abbiamo attivato tanti temi, tra cui quello importante della pace. Abbiamo bisogno di gioia, di colori e speranza nei nostri quartieri e confido che ognuno di noi si senta in dovere di custodire questi tesori”, ha osservato soddisfatta l’assessore De Roberto. “Sono sempre più convinta che la Scuola debba essere aperta al territorio: è un punto di riferimento che deve collaborare con gli enti territoriali, con il terzo settore perché da sola, la Scuola, non può farcela a volte. – incalza la dirigente scolastica, Annamaria Martulano- Bisogna lavorare in sinergia, nella stessa direzione. Il mio sogno è che già oggi finisca lo strazio che sta accadendo nel mondo a danno di tanti bambini”.



Sono stati, intanto, gli stessi bambini a spiegare il senso dello spot progresso ideato e interpretato dagli utenti della cooperativa sociale Galahad contro il bullismo e contro ogni forma di violenza: “Chi è forte, non fa del male a chi è debole, ma, anzi, lo difende”, hanno osservato i ragazzi commentando il video in cui sono state mostrate anche delle splendide illustrazioni di Enrico Delle Serre, Portavoce della PIAM e Leader del Gruppo degli Autorappresentanti di Anffas Salerno.



Dopo aver gustato un ricco buffet, i ragazzi del Centro per la Legalità hanno piantato le "bombe di fiori" - alias semini in argilla e terriccio che attecchiscono facilmente nel verde – e colorato le aiuole incolte con dei sassi dipinti nell’ambito dei laboratori. Consegnati, poi, a due volontarie del Canile di Cava de' Tirreni dei giochini per gli amici di zampa senza casa, realizzati dai bambini. “Grazie a voi tutti, per educare i più piccoli alla pace, al rispetto degli animali e di chi è più debole: siamo rimaste colpite per la profonda sensibilità. I ragazzi del Centro per la Legalità faranno scodinzolare i cagnolini del canile”, ha detto commossa l’animalista Rita Apicella della Lega del Cane.



“Crediamo fermamente che ogni piccolo gesto d’amore rappresenti una speranza per il mondo intero – ha concluso la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente- I ragazzini che frequentano il Centro per la Legalità hanno lanciato tanti piccoli semi preziosi per la crescita e il miglioramento di tutta la comunità e il nostro grazie va a loro, alle loro famiglie, al Comune, alla Parrocchia, alla Scuola e a tutti coloro che rendono possibile le attività per coltivare valori positivi, attraverso i più piccoli”, ha concluso. Sorrisi e scrocianti applausi hanno chiuso l’iniziativa.