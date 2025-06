La segnalazione: "Quattro cestini nel Parco e una marea di rifiuti a terra" Il disappunto di una lettrice per l'inciviltà dilagante al "Galloppo"

Un parco inserito tra parcheggi e palazzi, un'oasi di tranquillità e verde lontano dal cemento che è patrimonio di tutti: dai più piccoli (grazie alle giostrine) agli anziani in cerca di riposo e fresco.

Ma il parco "Galloppo" di Salerno, nel quartiere Torrione, è anche teatro dell'inciviltà dilagante come testimonia la segnalazione inviata ad Ottopagine.it da una nostra lettrice.

La foto in redazione testimonia il menefreghismo - la "cafoneria", per usare un ntermine caro all'ex sindaco De Luca - di chi abbandona rifiuti in giro. A rendere ancora più assurda l'inciviltà è il fatto che all'interno del parco Galloppo ci sono ben quattro cestini dell'immondizia, che vengono regolarmente svuotati da Salerno Pulita.

Un'ulteriore testimonianza di quanto ci sia da lavorare sul fronte del rispetto e dell'educazione ambientale.