Nave cargo con armi per Israele al porto di Salerno, Filt Cgil: vigileremo "I portuali non intendono contribuire ad alimentare i crimini di guerra"

"Siamo stati allertati che una nave cargo in partenza da Marsiglia verso Israele avrebbe dovuto imbarcare 14 tonnellate di pezzi di ricambio per fucili mitragliatori. Ma i portuali Francesi del golfo di Fos sono riusciti ad impedire il carico di tale materiale bellico. Tuttavia, dato che il cargo farà tappa anche a Salerno tra sabato e domenica, vigileremo affinché la nave sia effettivamente libera da armi, a scriverlo in una nota la segreteria provinciale della Filt Cgil di Salerno.

Le dichiarazioni

Diversamente - continua la nota - organizzeremo le lavoratrici e i lavoratori del Porto di Salerno al fine di astenersi dalle operazioni di imbarco e di sbarco. I portuali di Salerno non intendono in alcun modo contribuire ad alimentare i crimini guerra e il massacro che il Governo di Israele sta compiendo nei confronti dell'inerme popolazione Palestinese. Siamo per la pace e contro tutte le guerre. E condanniamo tutti conflitti che causano morte, misera ed esodo delle popolazioni".