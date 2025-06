Paesaggi in formazione, geometri a confronto sullo sviluppo del Vallo di Diano Riflettori puntati sul Piano Paesaggistico della Regione Campania

Anche il Collegio dei Geometri di Salerno, martedì 10 giugno 2025 sarà presente nell’incontro dal titolo “Paesaggi in_formazione”, che si terrà a partire dalle 16:30 presso l’aula consiliare del Palazzo Comunale di Sala Consilina. Si tratta di un importante appuntamento informativo e formativo per i partecipanti sul processo partecipativo per il Piano Paesaggistico della Regione Campania, con particolare riferimento al territorio del Cilento, Alburni e Vallo di Diano.

Il Collegio di Salerno sarà rappresentato dal presidente Gino Parisi che porterà il saluto dell’intera categoria, unendosi ai saluti istituzionali di altri ospiti, tra cui i rappresentanti degli Ordini professionali di varie categorie (geologi, dottori agronomi e forestali, architetti e ingegneri). Parteciperanno anche esponenti della Soprintendenza Abap delle province di Salerno e Avellino, consulenti e progettisti del Piano Paesaggistico della Regione Campania.

“Ringrazio a nome mio personale e dell’intero Collegio dei Geometri di Salerno - ha detto il presidente Parisi - gli organizzatori di questo interessante incontro per avermi invitato in rappresentanza della nostra categoria. Iniziative come questa, dove la formazione e l’informazione si incontrano mettendo in campo un costruttivo confronto di idee, non possono che trovare il giusto apprezzamento da parte di tutti gli addetti ai lavori”.

“Credo fermamente - ha concluso Parisi - che solo attraverso la cooperazione e la collaborazione tra soggetti istituzionali e professionali si possano raggiungere gli obiettivi strategici di rilancio e sviluppo di paesaggi e territori come quello del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano, che possiedono straordinarie potenzialità sia dal punto di vista naturalistico che di un turismo sostenibile che possa farli crescere sempre più nel panorama nazionale e anche oltre confini”.

L’incontro di martedì si concluderà con l’intervento di Bruno Discepolo, assessore al Governo del Territorio della Regione Campania.