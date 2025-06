Dipendente di Salerno Pulita morto in un incidente, il cordoglio della Fit Cisl Il messaggio del segretario provinciale Diego Corace

La FIT – CISL esprime il più profondo cordoglio in seguito alla tragica scomparsa di Pasquale Cavallaro, dipendente di Salerno Pulita, avvenuta in un incidente stradale a Castellammare di Stabia. Con il cuore colmo di tristezza, la FIT-CISL si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutti i lavoratori che hanno avuto il privilegio di condividere il quotidiano cammino di Pasquale. La perdita di un membro così stimato della nostra comunità rappresenta un dolore incolmabile, un vuoto che si fa sentire in ogni ambito della vita lavorativa e sociale.

Diego Corace in qualità di segretario provinciale della FIT-CISL, ha voluto esprimere affetto e vicinanza alla famiglia di Cavallaro. "In questo momento di immenso dolore, il pensiero e la solidarietà della nostra associazione si tendono con forza verso coloro che lo hanno amato. Con particolare sensibilità, porgo inoltre un sentito augurio di pronta guarigione a Giuseppe Autiero, ferito nello stesso incidente; il nostro pensiero si rivolge ad ogni gesto di supporto affinché possa ritrovare serenità e forza per superare questa difficile prova. La FIT-CISL intende, con parole sincere, dare tutto il sostegno e la stima nel ricordo di Pasquale, affinché il suo impegno e la sua dedizione restino per sempre fonte di ispirazione per tutti noi. Auguriamo a chi è colpito da questa tragica vicenda la forza di affrontare il lutto e la determinazione per ritrovare la speranza, consapevoli che insieme si possano superare anche i momenti più oscuri. In questo difficile cammino, la FIT-CISL continuerà ad onorare la memoria di Pasquale e sosterrà ogni iniziativa volta a rafforzare il senso di solidarietà e umanità, qualità imprescindibili per affrontare le avversità della vita".