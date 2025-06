Turismo, due nuovi canali WhatsApp al servizio della Costa d’Amalfi Ferraioli: "Informazione utile, accessibile e immediata per visitatori e operatori del turismo"

Due nuovi strumenti digitali per accompagnare chi visita e chi fa vivere la Costa d’Amalfi ogni giorno. Il Distretto Turistico Costa d’Amalfi attiva da oggi due canali WhatsApp ufficiali: “Visit Amalfi Coast”, pensato per i visitatori e la comunità locale, e “InfoAmalfiCoast”, dedicato agli operatori del settore turistico. Agli utenti che si iscriveranno, arriveranno i contenuti all'interno dei canali nella sezione “Aggiornamenti”, quindi non arriveranno assolutamente messaggi singoli o chat di gruppo. Iscriversi ai canali non renderà in alcun modo pubblico il numero telefonico degli iscritti.

Visit Amalfi Coast: il canale che parla come un amico del posto

“Visit Amalfi Coast” sarà molto più di un semplice canale informativo: sarà una voce amica, un suggeritore autentico che racconta la Costa d’Amalfi in tutte le sue sfumature. Pensato per turisti, residenti e operatori dell’accoglienza, il canale offrirà informazioni utili e contenuti provenienti dal portale di destinazione Authentic Amalfi Coast, fornitore ufficiale anche per Italia.it, che racconta la Divina attraverso le penne del territorio.

Curiosità, cultura locale, eventi, tradizioni, piatti tipici, consigli per muoversi e vivere esperienze non solo nelle località più note ma anche fuori dai circuiti più battuti: ogni contenuto sarà pensato per guidare il visitatore verso un turismo consapevole e sostenibile, offrendo ispirazioni reali e informazioni concrete.

L'obiettivo è chiaro: non solo valorizzare le località iconiche, ma dare voce anche alle perle meno conosciute, suggerendo esperienze genuine e itinerari alternativi. Il tutto con l'intenzione di distribuire meglio i flussi turistici, favorendo una scoperta lenta e rispettosa del territorio.

Iscriversi al canale è semplice, basta cliccare a questo link: https://whatsapp.com/channel/0029VbASlxKAe5VvGI3rXD3u

InfoAmalfiCoast: aggiornamenti e strumenti per chi lavora nel turismo

Il secondo canale, “InfoAmalfiCoast”, è l’evoluzione del canale di comunicazione interna con gli operatori del turismo della Divina già utilizzato dal Distretto Turistico Costa d'Amalfi e nasce per allargarne l'informazione all'intero territorio. Si rivolge agli operatori del comparto turistico, ricettività, ristorazione, esperienze, servizi marittimi, fornendo aggiornamenti quotidiani utili per lavorare meglio.

Orari dei trasporti, modifiche alla viabilità, eventi, novità normative, bandi per fiere internazionali, finanziamenti pubblici e privati, aggiornamenti da Ministero del Turismo ed ENIT: un servizio informativo mirato, agile, costantemente aggiornato, pensato per supportare le realtà locali nella gestione delle proprie attività.

Per iscriversi al canale basta cliccare a questo link: https://whatsapp.com/channel/0029VbANsVg0QeagxAqJ6B2p



“Con questi due canali WhatsApp – spiega Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi – utilizziamo uno strumento di innovazione tecnologica per rispondere a due esigenze diverse ma complementari. Da un lato, con Visit Amalfi Coast parliamo al visitatore, offrendo informazioni immediate e concrete, sia a casa mentre pianifica il viaggio, sia mentre è già qui, affinché possa vivere il territorio in profondità, creando vera conoscenza e non un consumo superficiale fatto solo per una foto instagrammabile. Dall’altro lato, con InfoAmalfiCoast, affianchiamo chi lavora ogni giorno per accogliere e raccontare la Costa d’Amalfi, fornendo strumenti e aggiornamenti che agevolano il lavoro e rendono più efficiente l’intera filiera turistica.”