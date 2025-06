Vertenza ex Lsu Parco Nazionale del Cilento, Fp Cgil: passi avanti "Priorità ai salari dei dipendenti"

"L’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano assume formalmente l’impegno ad organizzare, a brevissimo, un incontro con la Regione Campania per discutere della vertenza avviata dalla FP CGIL in merito ai lavoratori ex LSU.

L'incontro

È quanto emerge al termine del tavolo sindacale svoltosi presso la sala Giuseppe Tarallo, con il Presidente Alfonso Coccorullo ed il Direttore Romano Gregorio.

Da mesi, infatti, la FP CGIL ha rilanciato il tema delle 19 lavoratrici e lavoratori ex LSU, stabilizzati nel 2021 con contratti part-time da appena 12 ore settimanali in categoria A.

Si tratta di lavoratori che da decenni offrono la propria professionalità e competenza all’interno della Pubblica Amministrazione e che continuano a garantire con serietà e abnegazione servizi essenziali per il funzionamento dell’Ente, pur in assenza di qualsiasi adeguato riconoscimento economico o professionale.

Sulla condizione salariale di questi lavoratori, oggi insostenibile e mortificante, sono recentemente intervenuti anche i deputati Piero De Luca e Franco Mari, quest’ultimo presentando pure un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministro della Pubblica Amministrazione ed al Ministro del Lavoro.

L’obiettivo è quello di ottenere, per queste lavoratrici e lavoratori, un ampliamento dell’orario di lavoro settimanale oltre ad un inquadramento contrattuale coerente con le reali mansioni svolte e le competenze maturate.

Preso atto che il Parco Nazionale del Cilento non dispone delle risorse necessarie al raggiungimento di questo traguardo, l’Amministrazione si è impegnata ad organizzare nel più breve tempo possibile un incontro con l’Assessorato regionale al Lavoro, di concerto e con la partecipazione delle OO.SS.

La FP CGIL - che ha partecipato al tavolo sindacale attraverso Matteo Ariano, Coordinatore nazionale Enti Parco FP CGIL; Antonio Capezzuto, Segretario Generale FP CGIL Salerno; Carmine G. Parisi, del Coordinamento Funzioni centrali FP CGIL Salerno e Carmine Tolomeo, Rsu FP CGIL Parco Nazionale del Cilento – continuerà a svolgere la propria funzione propulsiva, fino all’ottenimento del risultato cui le lavoratrici ed i lavoratori aspirano", lo chirisce in una nota la Fp Cgil.