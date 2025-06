Concorso infermieri all'Asl Salerno, la Fials provinciale: "Procedura da record" Lopopolo: "Neanche un mese effettivo per portare a termine il tutto"

Si è chiuso ufficialmente lo scorso 11 giugno il maxi-concorso per infermieri bandito dall’ASL Salerno, con la pubblicazione della graduatoria finale. Una procedura senza precedenti per rapidità ed efficienza, che ha coinvolto circa 7.500 candidati. Il concorso, partito con la prova scritta a fine maggio, ha rispettato rigorosamente le tempistiche programmate, portando all’assunzione di nuovo personale destinato sia agli ospedali che alle strutture territoriali, in particolare per l’Infermieristica di famiglia e di comunità (Ifoc), in attuazione del decreto ministeriale 77 del 2022.



Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, ha espresso grande soddisfazione: «Un concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 settembre 2024, con preselezione avviata il 15 aprile, colloqui conclusi il 10 giugno e graduatoria pubblicata l’11. Neanche un mese effettivo per portare a termine una procedura di questa portata. Non era mai accaduto nulla di simile in Italia - ha detto -. Vanno fatti i complimenti alla Direzione Strategica, alla Direzione Risorse Umane e alla Commissione esaminatrice per l’enorme sforzo profuso. È stato un lavoro straordinario, un esempio di efficienza amministrativa».



A fargli eco anche Mario Russo, dirigente sindacale Fials e componente Rsu dell’Asl Salerno, che ha sottolineato l’importanza del risultato per il territorio: «Questo concorso è un segnale concreto di rinnovamento e investimento sulla sanità pubblica. L’assunzione di nuovo personale infermieristico, anche sul fronte territoriale, rappresenta una risposta attesa da anni. Finalmente si rafforzano i servizi là dove i cittadini ne hanno più bisogno - ha puntualizzato -. Ai vincitori va il nostro augurio di buon lavoro: il loro impegno sarà fondamentale per garantire cure di qualità, prossimità e continuità assistenziale».

Le firme dei contratti sono previste entro poche settimane, segnando ufficialmente l’ingresso in servizio dei nuovi professionisti.