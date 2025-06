Sant'Eustachio nel degrado, Celano (FI): "Situazione intollerabile" L'esponente di Forza Italia ha denunciato uno stato di abbandono

Con un'interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco di Salerno, il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano ha chiesto interventi per il quartiere di Sant'Eustachio. L'esponente di opposizione ha evidenziato che il quartiere "versa in uno stato di abbandono e di degrado non più tollerabile, con rifiuti abbandonati, con aree per bambini non più fruibili per l’erba incolta, con verde pubblico privo di manutenzione".

"In particolare, in via Salvo d’Acquisto si rinvengono buste di rifiuti abbandonati, inefficienze del servizio di spazzamento, nel mentre il parco prima destinato ai bambini è assolutamente inaccessibile con erba e piante incolte ed è divenuto habitat naturale di animali ed insetti di ogni genere; in via Pietro Micca le piante hanno ormai invaso balconi e finestre dei piani più bassi degli edifici; anche il piazzale di fronte la farmacia D’Arienzo presenta uno stato indecente di abbandono con erba ad altezza d’uomo, con evidenti possibili conseguenze di natura igienico sanitaria per residenti e passanti".

Pertanto Celano ha chiesto al sindaco "se e quando l’Amministrazione intenda intervenire per rispondere alle istanze dei cittadini di Sant’Eustachio, che, oltre al totale abbandono del quartiere, lamentano anche una forte percezione di insicurezza per l’assenza di controllo e vigilanza del territorio" e "se l’Amministrazione intenda attivarsi per risolvere i problemi di manutenzione del verde pubblico e di igiene urbana evidenziati".