Lavori al Molo Manfredi, la Filt Cgil: «Opera strategica per il futuro» «Ora pianificazione attenta sotto il profilo della sicurezza e della sostenibilità ambientale»

«La FILT CGIL Salerno accoglie con favore i risultati finora raggiunti nei lavori di ampliamento e ammodernamento del molo Manfredi, che rappresentano un passo concreto verso il potenziamento del Porto di Salerno come nodo strategico per la logistica e la mobilità nel Mezzogiorno».

Lo affermano in una nota il segretario generale Gerardo Arpino ed il segretario provinciale Antonello Guerrazzi.

«L’avanzamento record dei lavori – completati in soli 74 giorni lavorativi per quanto riguarda la struttura di confinamento – testimonia l’efficienza dell’intervento e la capacità del sistema portuale di lavorare con rapidità e competenza. Si tratta di un'opera infrastrutturale di grande rilievo, che rafforza il ruolo del nostro scalo nel settore crocieristico e commerciale, con ricadute positive per l’intero territorio salernitano.

Come organizzazione sindacale, riteniamo fondamentale che a questi sviluppi corrisponda un rafforzamento dell’occupazione stabile e qualificata nel comparto, nel rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Chiediamo che i prossimi step del progetto si accompagnino a una pianificazione attenta sotto il profilo della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle professionalità locali.

La FILT CGIL Salerno continuerà a vigilare affinché la crescita del Porto di Salerno sia anche crescita di lavoro buono, sicuro e duraturo».