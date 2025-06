FP CGIL, Polizia Locale: Contrasto alla microcriminalità? No a carichi impropri "Forte preoccupazione per le recenti dichiarazioni"

"La FP CGIL esprime forte preoccupazione per le recenti dichiarazioni del consigliere comunale Donato Pessolano, che invoca una presenza fissa e continua della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino per fronteggiare l’ondata di microcriminalità.

I chiarimenti



Il Corpo svolge funzioni ben definite dalla legge, che riguardano la sicurezza stradale, la tutela del commercio e dell’ambiente, il rispetto dei regolamenti comunali e il supporto alla Protezione Civile. Non spetta alla Polizia Municipale garantire l’ordine pubblico, avendo invece compiti ausiliari in tale ambito, a seguito di accordi specifici con Questura e Prefettura con supporto interforze.



Il consigliere Pessolano propone l’attivazione, almeno nel periodo estivo, di un presidio permanente, h24, della Polizia Municipale su tutto il territorio cittadino, sostenendo che questa misura possa fermare l’ondata di microcriminalità e degrado. Ma davvero si può pensare che una presenza continuativa della Polizia Municipale possa risolvere problemi di ordine pubblico e criminalità, che invece richiederebbero l’intervento mirato e strutturato delle Forze dell’Ordine statali?



Negli ultimi anni, la Polizia Municipale si è vista assegnare responsabilità sempre più ampie, spesso senza il necessario supporto in termini di personale e strumenti. Si è assistito a richieste che spaziano dalla gestione della sicurezza urbana alla tutela delle aree turistiche, senza considerare i limiti operativi e normativi del Corpo. Tutto questo avviene mentre la Polizia Municipale opera in condizioni di grave carenza di personale, senza le attrezzature adeguate e soprattutto senza l’accesso alle banche dati SDI, fondamentali per il controllo dei documenti.



Nonostante queste difficoltà, gli agenti continuano a operare con dedizione. I numeri parlano da soli: nel 2024, la Polizia Municipale ha rilevato quasi 1.000 incidenti stradali, effettuato 200 interventi edilizi, sequestrato materiale contraffatto, sanzionato locali per somministrazione di alcol ai minori e ritirato oltre 250 veicoli per guida in stato di ebbrezza o senza assicurazione. Tutti questi interventi sono stati realizzati con un organico ridotto, dimostrando l’impegno straordinario degli operatori.



La FP CGIL accoglie con favore l’ingresso di 60 nuovi agenti, che entreranno in servizio il 16 luglio, consapevole del valore che queste assunzioni porteranno al Corpo. Tuttavia, questi operatori saranno impiegati in modalità part-time al 50%, una scelta che non permette un impiego totale sul territorio. Fin da subito, ci impegneremo per ottenere la trasformazione dei contratti a tempo pieno, garantendo così una maggiore operatività e una risposta più efficace alle esigenze della città.



Oltre alle difficoltà operative, il Corpo continua a subire strumentalizzazioni politiche e attacchi sui social, con critiche spesso infondate che alimentano disinformazione e sfiducia. La politica ha il dovere di tutelare la Polizia Municipale, riconoscendone il lavoro e proteggendola dagli attacchi mediatici, evitando di utilizzarla come capro espiatorio per problemi che non le competono.



Riconosciamo inoltre che esistono criticità nell’organizzazione interna del lavoro, che necessitano di un confronto che la FP CGIL chiede da tempo. È necessaria una discontinuità rispetto ad alcune scelte del passato, ma soprattutto serve un supporto concreto da parte dell’Amministrazione. Non servono comunicati che distolgono l’attenzione dai problemi reali della Polizia Municipale, ma un impegno serio per garantire risorse, tutele e una corretta riorganizzazione del Corpo.



La FP CGIL chiede un confronto serio e costruttivo con l’Amministrazione comunale per una riorganizzazione efficace del Corpo, che garantisca strumenti adeguati, investimenti mirati e il pieno rispetto delle competenze professionali.

Una sicurezza urbana efficace si costruisce con risorse adeguate, regole chiare e una netta distinzione di ruoli. Su questo la FP CGIL continuerà a vigilare con responsabilità e determinazione".