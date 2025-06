Due istituti di Salerno tra i premiati nei concorsi Abbado, Abbiati e Berlinguer Riconoscimenti per l’IC Monterisi Don Milani e il Liceo Musicale Alfano I

Due scuole di Salerno salgono sul podio nazionale della musica scolastica. L’IC Monterisi Don Milani e il Liceo Musicale Alfano I sono tra i protagonisti dell’edizione 2024-2025 dei concorsi Premio Abbado – Far musica insieme, Premio Abbiati per la scuola e Premio Luigi Berlinguer – Trinity College London, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da Trinity College London.



Salerno si conferma protagonista sulla scena musicale scolastica nazionale. Due istituti della città sono stati premiati nell’ambito dell’XI edizione del Premio Abbado – Far musica insieme, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il biennio 2024-2025, a testimonianza della qualità dell’offerta formativa e del valore dell’educazione musicale.

I dettagli



Nella categoria 1 B – Scuole secondarie di I grado, il vincitore assoluto è l’Istituto Comprensivo Monterisi Don Milani di Salerno, con la sua coinvolgente Orchestra sinfonica scolastica. Un risultato straordinario ottenuto grazie alla visione educativa della Dirigente Scolastica prof.ssa Vitalba Casadio e all’impegno del corpo docente.



Nella categoria 1 C – Scuole secondarie di II grado, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento di merito il Liceo Musicale Alfano I di Salerno, con la sua Orchestra di fiati, fiore all’occhiello dell’istituto guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Elisabetta Barone, da sempre attenta alla valorizzazione dei talenti musicali degli studenti.

Il Premio Abbado, istituito nel 2014 su proposta del professor Luigi Berlinguer per onorare la memoria del Maestro Claudio Abbado, è oggi uno dei più importanti concorsi musicali scolastici nazionali. Esso promuove la musica come linguaggio universale, strumento di crescita personale, cittadinanza attiva e inclusione sociale.



"Un sentito ringraziamento va a tutti i docenti che, con passione e competenza, hanno preparato e diretto gli studenti nelle loro performance, contribuendo a rendere possibile questo successo. Ma il grazie più grande è rivolto agli studenti, veri protagonisti di questo risultato, e alle loro famiglie, che ogni giorno li sostengono con fiducia e dedizione", scrive in una nota l'Istituto Alfano I.