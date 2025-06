Poliziotto accoltellato a Milano: torna in servizio Christian Di Martino Piantedosi: "L’esempio di quelle straordinarie doti di professionalità, abnegazione e sacrificio"

E' rientrato in servizio Christian Di Martino, il poliziotto di 36 anni, originario di Salerno, che circa un anno fa ha rischiato la vita, mentre interveniva alla stazione di Lambrate, a Milano, per difendere i passeggeri da un uomo che lanciava delle pietre. L’8 maggio 2024 è stato accoltellato alla schiena da un pregiudicato 37enne, in evidente stato di alterazione, riportando gravi ferite.

La vicinanza del mondo politico

“L’ispettore Di Martino è l’esempio di quelle straordinarie doti di professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio che da sempre fanno grandi le donne e gli uomini delle nostre forze di polizia. Bentornato, Christian”, le parole del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. “Bentornato Christian, felice di rivederti operativo. E ancora grazie per tutto quello che hai fatto. A te e ai tuoi colleghi in divisa la mia stima e la mia gratitudine”, ha scritto invece su X il presidente del Senato Ignazio La Russa.