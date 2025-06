Pessolano: Pastena tra scarsa sicurezza e parcheggiatori abusivi “Cittadini esasperati, la nuova spiaggia non risolve le criticità”

“I nostri concittadini si sentono sempre più inascoltati e lasciati soli di fronte alle numerose criticità che riguardano la nostra città e, in particolare, la zona orientale, su tanti fronti, dalla sicurezza al decoro urbano: l’amministrazione continua ad essere assente nonostante i segnali sempre più preoccupanti che arrivano dal territorio”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano.

Le accuse

“Negli ultimi tempi ormai, come si evidenzia nella segnalazione di un cittadino che si è rivolto alla mia persona portando all’attenzione una serie di problematiche irrisolte, nemmeno episodi gravi riescono a scuotere le coscienze: se chi governa questa città è ormai sempre più silente di fronte ai tanti disagi che vivono i cittadini salernitani, al contempo anche i cittadini stessi sono assuefatti a una situazione di stallo, insicurezza, decoro urbano scarso o del tutto assente”.

“La zona orientale della città - continua Pessolano - soffre più di altre: i cittadini sono sempre più lasciati soli. E il caso della rapina avvenuta la scorsa settimana al caffè “In Piazza” sito in piazza Caduti di Brescia a Pastena, è emblematico. Mentre, infatti, al centro, nonostante le carenze presenti, sono portate avanti maggiori azioni di contrasto alla microcriminalità e di controllo del territorio, oltre Torrione la situazione cambia in peggio.

In estate si fa ancora più evidente la problematica dei parcheggiatori abusivi, che negli ultimi mesi hanno esteso la propria presenza anche in altre zone oltre al parcheggio sito nei pressi del Polo Nautico, come, ad esempio, in via Sichelmanno. Anche in questo caso, nulla è stato fatto, nonostante i numerosi episodi di violenza, qualcuno dei quali balzato anche agli onori delle cronache”.

“La speranza del residente autore della segnalazione, che cito testualmente - conclude Pessolano - è che l’amministrazione comunale e le forze di polizia possano finalmente essere più presenti e attive, restituendo a questi cittadini – ai quali sembra destinata una sorta di “serie B” senza possibilità di riscatto – la dignità che meritano, una dignità che non può essere assicurata soltanto da iniziative isolate come la realizzazione di una nuova spiaggia”.