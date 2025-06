La Fp Cgil piange Gaetano Pane: "Professionista stimato e umano" Il cordoglio del segretario generale Antonio Capezzuto

"La FP CGIL di Salerno esprime il proprio profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Gaetano Pane, medico in servizio presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria dell’Olmo di Cava de’ Tirreni e presso l’ospedale Umberto I". Lo afferma in una nota il segretario generale Antonio Capezzuto.

"La sua morte, improvvisa e dolorosa, ha colpito profondamente tutti noi. Il dottor Pane era un professionista stimato, specializzato in chirurgia toracica, apprezzato non solo per le sue competenze, ma per la dedizione instancabile e l’umanità con cui si prendeva cura dei pazienti. La sua figura rappresenta l’essenza del lavoro di tanti operatori e operatrici della sanità pubblica: donne e uomini che ogni giorno, spesso in condizioni difficili e con carichi estenuanti, scelgono di mettere al centro della propria vita la cura degli altri. È a loro, e al sacrificio silenzioso che svolgono con professionalità e dignità, che oggi va il nostro pensiero. Tutti i colleghi e le colleghe della sanità, insieme alla FP CGIL Salerno, si stringono con affetto alla famiglia del dottor Pane, agli amici e a chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui. Il suo ricordo resterà vivo, come esempio di impegno e responsabilità al servizio della comunità", conclude Capezzuto.