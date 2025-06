Caos Ruggi, Noi Moderati: «La sanità in Campania è allo sbando» La denuncia dei dirigenti Filippo Sansone e Amedeo Auriemma

“Le immagini trasmesse da FarWest, programma in onda su Rai3, restituiscono un quadro allarmante: la sanità pubblica è in uno stato di totale abbandono, tanto a Salerno quanto a Vallo della Lucania. Un allarme che, oggi, non può più essere ignorato”.

A denunciarlo sono Filippo Sansone e Amedeo Auriemma, dirigenti di Noi Moderati Salerno.

“È inaccettabile assistere a una totale mancanza di trasparenza su assunzioni e bandi di concorso. Dietro questa situazione ci sono responsabilità ben precise e responsabili che oggi preferiscono nascondersi dietro un silenzio imbarazzante, nonostante proclami e sollecitazioni”, proseguono Sansone e Auriemma.

“Solo pochi giorni fa – ricordano – il pronto soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania è stato scosso dalle dimissioni del primario, un segnale evidente di una disorganizzazione cronica che spinge via medici, infermieri e operatori socio-sanitari. È il momento di una presa di coscienza da parte di chi è chiamato a governare il sistema sanitario regionale, a partire dal presidente De Luca, che continua a vantare numeri sistematicamente smentiti dalla realtà dei fatti”.