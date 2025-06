Polichetti lancia una Fondazione per ricerca, sanità, scuola e sociale "Abbiamo bisogno di un cambio di passo, vogliamo creare un punto di riferimento"

Un nuovo polo di innovazione scientifica, formazione e solidarietà prende forma nel cuore della Campania. È stata ufficialmente istituita la Fondazione Polichetti, realtà no-profit che si propone di promuovere la ricerca in ambito biomedico, con un focus particolare sull’ostetricia e la ginecologia, settori chiave per la salute femminile e materna. Ma non solo: la Fondazione allargherà il suo raggio d’azione anche alla formazione universitaria e post-universitaria, all’educazione scolastica e all’intervento attivo nel sociale.

I dettagli



A spiegare la visione e le motivazioni alla base della nuova istituzione è Mario Polichetti, presidente della Fondazione e responsabile della Chirurgia oncologica ginecologica presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno.



“Abbiamo bisogno di un cambio di passo - afferma Polichetti - non solo nella ricerca scientifica, ma anche nel modo in cui ci prendiamo cura delle persone. La Fondazione nasce con l’obiettivo di unire la dimensione clinica a quella sociale e formativa, perché solo con una visione integrata possiamo davvero generare impatto”.



Il progetto, come sancito nello statuto, si muoverà lungo linee direttrici ben definite: promozione della ricerca scientifica, in particolare nei settori ostetrico-ginecologico e biomedico; formazione accademica e professionale per studenti, specializzandi e operatori sanitari; iniziative culturali e divulgative che mettano al centro la salute, la prevenzione e la parità di accesso alla cura; sostegno alle scuole per contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa.



“Vogliamo creare un punto di riferimento - prosegue Polichetti - in grado di dialogare con le università, con le strutture sanitarie, con il terzo settore e con i cittadini. Lavoreremo per sviluppare modelli di sanità territoriale innovativi e inclusivi, sostenendo anche borse di studio, progetti sociali e percorsi educativi nelle scuole”.



La Fondazione Polichetti opererà in collaborazione con enti pubblici e privati, sia a livello locale che nazionale, con l’ambizione di diventare uno snodo per la creazione di reti tra professionisti, ricercatori e operatori del sociale. Ampio spazio sarà dedicato anche al fundraising e all’attività editoriale, con l’obiettivo di diffondere conoscenza e costruire una cultura della salute realmente accessibile a tutti.



“Il nostro compito - conclude Polichetti - è accendere luci dove ancora ci sono zone d’ombra. E vogliamo farlo con competenza, passione e responsabilità”.