Potenziamento servizi salute mentale: l’Asl Salerno assume 16 nuovi logopedisti Attraverso lo scorrimento della graduatoria ancora vigente

Sulla scia dell’approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2024/2026, approvato ieri dalla Regione Campania, l’ASL Salerno diretta dal Direttore Generale Ing. Gennaro Sosto continua nella stagione delle assunzioni e del rafforzamento della dotazione organica aziendale per tutte le professioni e per i Servizi.

I dettagli

Nell’ottica del potenziamento diffuso dei servizi per la salute mentale, infatti, l’Azienda Sanitaria della provincia di Salerno ha approvato ieri la delibera per il reclutamento di 16 logopedisti attraverso lo scorrimento della graduatoria aziendale ancora vigente.

La scelta strategica del rafforzamento della dotazione organica per il Dipartimento di Salute Mentale nasce dall’esigenza di migliorare e velocizzare la presa in carico precoce dei bambini con sospetta diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo e altri disturbi del neurosviluppo. I logopedisti sono infatti una delle componenti determinanti dell'equipe multidisciplinare della neuropsichiatria infantile.

Prima di affidare infatti i percorsi di cura al personale tecnico esperto dei centri autorizzati, ai Servizi del DSM spetta il compito di valutare l’appropriatezza e gli esiti dei trattamenti. La prima parte del percorso terapeutico è erogato dal personale delle unità operative di neuropsichiatria infantile del DSM con i professionisti interni.

L’assunzione programmata e deliberata dei logopedisti consentirà di garantire l’intero percorso su tutto il territorio provinciale, sostenendo quindi la programmazione dei piani terapeutici integrati con personale di equipe esterne.