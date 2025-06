Università degli Studi di Salerno, fumata nera per il rettore: ecco i risultati Nel primo turno il più votato è il professor Virgilio D'Antonio, il 2 e 3 luglio il secondo turno

È terminata con un nulla di fatto la prima votazione per l'elezione del nuovo rettore dell'Università degli Studi di Salerno per il sessenio novembre 2025-ottobre 2031. Nessuno dei cinque candidati ha, infatti, raggiunto il quorum del 51%. Pertanto si procederà alla seconda tornata, fissata per i giorni 2 e 3 luglio.

Di seguito i risultati della votazione tenuta il 23 e 24 giugno 2025: