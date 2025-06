Sanità in Campania: Ciro Verdoliva è il nuovo direttore generale del Ruggi Sostituisce il manager Vincenzo D'Amato

Ieri pomeriggio la Giunta della Regione Campania ha nominato i nuovi DG delle Asl e delle Aziende Ospedaliere. Per l’Asl Salerno, viene confermato l’attuale direttore generale Gennaro Sosto.

Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno è stato indicato Ciro Verdoliva in sostituzione del manager Vincenzo D’Amato. Verdoliva ha amministrato per due mandati l’Asl metropolitana di Napoli.

I dettagli

"Riconoscimento importante per l’ing. Gennaro Sosto e per il grande lavoro degli ultimi tre anni svolto da tutta la squadra dell’ASL.

Grande soddisfazione anche per il Direttore Amministrativo Germano Perito, nominato DG al Moscati di Avellino.

L’Azienda Sanitaria di Salerno, insieme a tutti i dipendenti, si congratula con i Direttori per le nomine odierne e formula i migliori auguri per il prossimo mandato e per il contributo che garantiranno alla sanità campana", il messaggio affidato ai social dell'Asl Salerno.