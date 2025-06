Trasporti: tornano treni su Taranto - Potenza - Salerno Conclusi i lavori infrastrutturali e tecnologici programmati da Rfi

Buone e cattive notizie per chi viaggia in treno tra la Puglia, la Basilicata e la Campania. Da martedì 1 luglio riprendono regolarmente i collegamenti ferroviari sulla linea Taranto-Potenza-Salerno, dopo la conclusione dei lavori infrastrutturali e tecnologici programmati da Rfi.

I dettagli

Tornano a circolare il Frecciarossa Milano-Roma-Salerno-Potenza-Taranto, due coppie di Intercity Roma-Taranto e una coppia di treni regionali Taranto-Potenza-Napoli. Sempre dall'1 luglio, però, verrà interrotta la linea Bari-Taranto per lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. Gli interventi si concluderanno il 31 agosto.

Previsti bus sostitutivi per tutta la durata dei lavori, che interesseranno il rinnovo dei binari, l'accessibilità della stazione di Acquaviva delle Fonti e l'adeguamento tecnologico della tratta Bari Parco Nord-Gioia del Colle per l'attivazione del sistema Ertms. Per quanto riguarda la ripresa dei collegamenti sulla linea Taranto-Potenza-Salerno, il Frecciarossa 9514 partirà da Taranto alle 6:10 per arrivare a Milano alle 14:50; il 9547 farà il percorso inverso con arrivo a Taranto alle 23:42. Da Napoli, invece, riprende la corsa regionale in partenza alle 16:14 con arrivo a Taranto alle 20:49.