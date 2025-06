Fonderie Pisano, Comune: sollecito all'azienda per riqualificare area Ministero deve esprimersi sull'interpretazione del livello delle emissioni

Continua il lavoro del Tavolo tecnico avviato dal Comune di Salerno con il coinvolgimento degli enti competenti. In questi giorni sono stati compiuti importanti passi istituzionali, che dimostrano l'attività amministrativa in corso, reale e coordinata.

I dettagli

Il Settore Urbanistica del Comune ha notificato alla società Fonderie Pisano & C. S.p.A. un sollecito formale per la presentazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) dell'area CR_1, dando 30 giorni di tempo per manifestare un interesse concreto alla riqualificazione dell'area. Contestualmente, la Regione Campania, con la Direzione Generale per le Autorizzazioni Ambientali, ha inviato al Ministero competente un interpello formale sugli impatti delle emissioni dell'impianto IPPC di categoria 2.4, sottolineando le criticità ambientali anche in presenza di valori entro i limiti autorizzati.

Nei prossimi giorni, il sindaco arch. Vincenzo Napoli convocherà le Fonderie Pisano per ascoltare ufficialmente la posizione dell'azienda alla luce degli atti in corso. Questo incontro segnerà la fine del primo ciclo operativo del Tavolo, al termine del quale si trarranno le conclusioni e si procederà con l'audizione dei comitati dei cittadini per completare la fase di analisi. Sulla base delle risposte dell'azienda e degli esiti dell'interpello, si decideranno le azioni successive per garantire la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.

“Continueremo a lavorare con determinazione per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente, ma anche per salvaguardare i livelli occupazionali e garantire la stabilità economica della comunità – ribadisce Arturo Iannelli, presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno e coordinatore del Tavolo tecnico per le Fonderie Pisano -. La tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo economico devono andare di pari passo e l'impegno delle istituzioni deve essere volto a garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini, sia dal punto di vista della salute sia dal punto di vista del lavoro”.