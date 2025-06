Cetara a lutto, il sindaco: "Dolore e sgomento, stop agli eventi istituzionali" "La decisione sui fuochi resta in capo al comitato feste"

"La terribile tragedia consumatasi all’alba di questa mattina alle porte di Cetara ha trasformato in dolore un giorno che doveva essere di festa. Sconforto, sgomento, angoscia e grande tristezza mi pervadono dalle prime ore di questa mattina, così come il tessuto cittadino del nostro operoso borgo marinaro. Un alveare che ancora una volta ha dimostrato di avere un’anima: nobile, sensibile e generosa. Per rispetto del caro Salvatore, persona umile e grande lavoratore impegnato da sempre nel settore della pesca, ho deciso di annullare tutti gli eventi istituzionali per questa giornata sospesa nel dolore. Compresa la mia partecipazione alla processione dell’Apostolo San Pietro, al quale tutti noi affidiamo l’anima del nostro concittadino".

Lo ha scritto in un messaggio il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica, in merito all'incidente mortale avvenuto all'alvba nel suo comune e che è costato la vita al 75enne Salvatore Caso.

"In segno di rispetto per la memoria del caro Salvatore, che ricordo limpidamente impegnato nel suo lavoro di pescatore sulla tonnara della mia famiglia dove per tanti anni ha prestato servizio insieme ai suoi fratelli, avrei voluto cancellare ogni evento collaterale. Fuochi compresi, la cui organizzazione è però in capo al comitato feste che ha il compito di assumere eventuali decisioni. Ora ogni parola è superflua ed è giusto lasciare spazio al silenzio che parla più forte di ogni voce. Starò lontano da Cetara per pregare per il caro Salvatore convinto che l’affetto mio e di tutta la comunità cetarese accompagnerà chi resta in questo immenso vuoto".