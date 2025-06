Salerno, incendio colle Bonadies: riaperta la strada ma resta l'allerta Vasti roghi hanno interessato la zona nelle ultime ore

La Polizia Municipale di Salerno ha provveduto alla riapertura della strada di collegamento in direzione del Castello di Arechi e di Croce di Cava. La chiusura era stata disposta nel corso della giornata a seguito degli incendi che hanno interessato la zona nelle ultime ore.

La Polizia Municipale, con il coordinamento del comandante Rosario Battipaglia in costante contatto con il sindaco Vincenzo Napoli, lo staff, l'assessore Claudio Tringali e la Giunta, ha presidiato la zona supportando le attività dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e di tutti gli altri corpi dello Stato che si sono prodigati per circoscrivere l’incendio, spegnare i focolai, riaprire le strade di collegamento in sicurezza. Sono stati impegnati i servizi aerei antincendio che hanno sorvolato la vasta area.

La situazione è dunque tornata alla normalità ma resterà comunque attivo per qualche altra ora un presidio di controllo e sicurezza per scongiurare qualsivoglia problema.