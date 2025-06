Salerno, furti nei negozi: la coraggiosa denuncia della CNA Salerno Chiesto un incontro urgente per discutere le misure necessarie a garantire la sicurezza

La rabbia dopo la festa. Il clima di entusiasmo con il quale CNA Salerno ha appena concluso le celebrazioni dell’assemblea elettiva e il rinnovo dei vertici, oltreché l’inaugurazione della nuova sede ha dovuto fare subito i conti con una realtà meno felice. Il furto all’interno dell’attività di un associato, a poche settimane dalla sottrazione di una borsa dalla sede di via Marano. Per questo la CNA di Salerno ha deciso di scrivere una lettera al capo della procura di Salerno, al prefetto, ai vertici delle forze dell’ordine per chiedere un incontro in merito proprio al recente saccheggio del negozio "La Fabbrica delle Meraviglie", di proprietà dell'imprenditore Giuseppe Guarino, avvenuto, in via Mercanti, nel cuore del centro storico della città di Salerno.

“Questo atto non rappresenta solo un furto, ma un vero e proprio attacco all'immagine di bellezza e positività che contraddistingue il nostro territorio- hanno scritto nella lettera i vertici di CNA Salerno, il neopresidente Antonio Citro ed il segretario Simona Paolillo -L'episodio, che ha colpito un'attività inaugurata solo sei mesi fa e già consolidata con successo a Napoli, solleva un allarme significativo”. Per CNA Salerno un chiaro segnale di una crescente insicurezza che mina la fiducia degli imprenditori e crea un clima di paura tra i dipendenti, sette giovani che lavorano nello storico negozio.



La CNA invita le istituzioni locali, tra cui il Prefetto, il Questore, il Procuratore Capo, il Sindaco, e gli Assessori, a un incontro urgente per discutere le misure necessarie a garantire la sicurezza e la legalità per gli imprenditori salernitani. “È essenziale che il sistema pubblico dimostri vicinanza e solidarietà a imprenditori come Guarino, che investono e scommettono sulla bellezza e il futuro della nostra città- continua la lettera di Cna Salerno- Noi non possiamo permettere che la criminalità minacci il lavoro e la passione di chi, come Giuseppe, ha il merito di contribuire alla vitalità e al decoro del centro storico. Dobbiamo unirci per difendere i valori della legalità e della serenità, affinché chi investe in Salerno possa farlo senza timore".

La CNA rinnova la propria disponibilità a collaborare con le autorità per affrontare questa situazione e rassicurare gli imprenditori e i cittadini sulla necessità di un ambiente di lavoro sicuro e protetto.